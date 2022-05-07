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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية
08/05/2022   1:48 ص

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

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استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عدداً من الجرائم التي أطيح بمرتكبيها في عدد من مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الجهات الأمنية أطاحت بمواطن أطلق النار في الهواء بمكان عام معرضاً حياة الآخرين للخطر، كما تم القبض على مواطن لحيازته 127 كلجم من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.

وأضاف أنه تم القبض على مواطن في حالة غير طبيعية قام بسرقة مركبة، وقيادتها بتهور، وتعمد صدم مركبة في طريق عام، والاعتداء بالضرب على مواطن آخر، ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث نصب واحتيال تمثلت في ادعاء تقديم المساعدة للعمالة عند أحد الصرافات الآلية وتبديل بطاقاتهم البنكية والحصول على الرقم السري، وتبديلها بأخرى والسحب منها.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

جديد المحليات
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