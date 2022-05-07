في جنوب إفريقيا.. وزير الصناعة يبرز جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين بمؤتمر “إندابا”

يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف وفد المملكة في زيارة لدولة جنوب إفريقيا تتضمن مشاركة الوزارة وجهات حكومية أخرى في برنامج “استثمر في السعودية”، في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي “إندابا”، الذي ينطلق بعد غدٍ وحتى 12 مايو الجاري.
ويضم وفد المملكة مع مسؤولي وزارة الصناعة ممثلين عن وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وهيئة المساحة الجيولوجية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.
وسيبحث الوزير خلال المؤتمر سُبل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بمناطق التعدين الجديدة والناشئة، كما يعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بالقطاع بتسهيل الوصول للبيانات الجيولوجية، وتحديثات الأنظمة والتشريعات لجذب الاستثمارات وبناء أسس الاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.
وسيلقي الخريّف كلمة في افتتاح المؤتمر وكذلك نائبه المهندس خالد المديفر في اليوم الثاني، قبل المشاركة في القمة الحكومية في اليوم الثالث، بالإضافة إلى جناح وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية تحت مظلة “استثمر في السعودية”. وفق “أخبار 24”.
وحقق قطاع التعدين عائدات قياسية عام 2021، بلغت 727 مليون ريال، وجذب استثمارات بأكثر من 30 مليار ريال إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال، في مشروعات تجري دراستها حاليًا.