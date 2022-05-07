“السيناريو الذهبي للهلال”.. هل يقلق الاتحاد على لقب دوري المحترفين؟

نجح نادي الهلال في العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر الأخير أمام نظيره الفيحاء في الدوري بهدف نظيف، ليقلب الطاولة على نظيره ضمك، ويحول تأخره بهدفين مقابل هدف لفوز برباعية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري.
ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 52 بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي فشل في استغلال تعثر الهلال في الجولة الماضية أمام الفيحاء وتعادل فريقه أمام نظيره الفتح بأربعة أهداف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 26.
ويمتلك الهلال سيناريو ذهبيًا للعودة من بعيد ومزاحمة الاتحاد على لقب الدوري في الجولات الأخيرة من عمر المسابقة المحلية؛ حيث يتبقى للهلال مباراة ليتساوى في عدد المباريات التي خاضها الاتحاد في النسخة الجارية من الدوري.
ويتبقى للهلال 5 مباريات بالنسخة الجارية من الدوري حال فوزه بها سيرفع رصيده إلى النقطة 67، -مع الوضع في الاعتبار الفوز أمام الاتحاد ضمن هذه المباريات – وهنا حال هزيمة الاتحاد في أي مباراة أخرى من الثلاث المتبقيات له والفوز في مباراتين فقط سيكون أقصى عدد نقاط قد يصله في الموسم الجاري هو 67 ليتم اللجوء بعدها لقواعد حسم اللقب عند تساوي النقاط. وفق “أخبار 24”.
وعدا ذلك إذا فاز الاتحاد بمباراة الهلال فسيكون أقصى معدل نقطي يصله الهلال حتى وإن فاز في مبارياته الأربع الأخرى 64 وهنا سيكون الاتحاد قد رفع رصيده إلى 64 نقطة؛ إذ يكفيه تعادل في أي مباراة بعدها لحسم اللقب.
المباريات المتبقية لـ “الهلال” في الدوري
الأربعاء 11 مايو: الاتفاق vs الهلال.
الأحد 15 مايو: الاتحاد vs الهلال.
الجمعة 20 مايو: الهلال vs أبها.
الأربعاء 25 مايو: الفتح vs الهلال.
الأحد 29 مايو: الهلال vs الفيصلي.
المباريات المتبقية لـ “الاتحاد” في الدوري
الأحد 15 مايو: الاتحاد vs الهلال.
الجمعة 20 مايو: الطائي vs الاتحاد.
الأربعاء 25 مايو: الاتفاق vs الاتحاد.
الأحد 29 مايو: الاتحاد vs الباطن.