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رياضة > بالصور.. الأهلي المصري يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا
08/05/2022   1:47 ص

بالصور.. الأهلي المصري يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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وضع الأهلي المصري، بطل آخر نسختين لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، قدما في المباراة النهائية بفوزه (4-صفر) على ضيفه وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بالقاهرة.

وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ثنائية بواقع هدف في كل شوط، بينهما أحرز طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في مرمى سطيف الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد أمير قروي.

ويحتاج الأهلي، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب عشر مرات، للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة في الجزائر يوم السبت المقبل، لبلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

الأهلي المصري

الأهلي المصري

الأهلي المصري

الأهلي المصري

الأهلي المصري

الأهلي المصري

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الأهلي المصري يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا

رياضة
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