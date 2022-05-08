طقس اليوم.. عوالق ترابية بالرياض والجنوب وتساقط لزخات البرد بجازان وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف المدن والمحافظات.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والأجزاء الجنوبية من المملكة.
ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق المملكة.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.