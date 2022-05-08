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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تنصح المُستهلكين بالتأكد من تسجيل المُنتج لديها قبل استخدامه
08/05/2022   8:15 ص

“الغذاء والدواء” تنصح المُستهلكين بالتأكد من تسجيل المُنتج لديها قبل استخدامه

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نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، المُستهلكين بالتأكد من أن المنتج مُسجل لديها قبل استخدامه عبر الدخول إلى تطبيق “طمني” للأجهزة الذكية.

وبيّنت الهيئة، أن عدم ظهور نتائج عند البحث على المُنتج في التطبيق فإن ذلك يعني أنه غير مُسجل لديها.

وجاء ذلك عقب ورود عدد من الاستفسارات إلى الهيئة حول استخدام عدد من المنتجات، ومدى مأمونية وسلامة استخدامها.

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد نوهت مؤخراً إلى إمكانية معرفة أسعار بعض المنتجات من خلال تطبيق “طمني”، وبينها الأدوية ورقم تشغيلها وجميع المعلومات المتعلقة بها.وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” تنصح المُستهلكين بالتأكد من تسجيل المُنتج لديها قبل استخدامه

جديد المحليات
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