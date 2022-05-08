في أول أيام استئناف الدراسة.. تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على تلك المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بهطول أمطار واستمرار حالة الرياح النشطة اليوم (الأحد) على عدة مناطق بينها الرياض والشرقية، تزامناً مع أول أيام استئناف الفصل الثالث من الدراسة حضورياً.
وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستكون على موعد مع رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (06:00) مساءً، مبيناً أن الحالة ستشهدها أيضاً أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.
ونوه إلى أن الدائر والريث والعارضة والريث وفيفا وهروب في منطقة جازان ستشهد هطول أمطار رعدية حتى الساعة (08:00) مساءً، موضحاً أن الحالة ستتكرر على أجزاء من منطقة عسير حتى الساعة (09:00) مساءً. وفق “أخبار 24”.