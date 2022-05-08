وزير التعليم يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

افتتح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الأحد) فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، الذي يحمل عنوان “التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات”.
وقال وزير التعليم خلال مخاطبته المؤتمر المنعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إن المؤتمر يهدف لتنمية رأس المال البشري وفق مستهدفات البرنامج الذي أطلقه ولي العهد لتنمية قدرات كل فرد في الوطن ليكون لبنة صلبة في البناء الاجتماعي والاقتصادي ومواكبة التطورات بالتدريب والتعلم مدى الحياة.
وأضاف أن التغيير الذي ننشده في المملكة يمس الإنسان معرفياً ومهارياً ومعنوياً، وذلك لربط الانسان بالثقافة، والمجتمع المحلي بالمجتمع العالمي، مما يستوجب الوصول الي التعليم النوعي المرن الذي يحقق الانسجام بين المعطيات التربوية ذات التأثير الحتمي.وفق “أخبار 24”.
ويتضمن المؤتمر والمعرض جلسات وورش عمل، لطرح ما يزيد على 130 ورقة عمل، ويشارك في الجلسة الرئيسية، بعنوان: “السياسات التعليمية في ظل التحديات”، وزير التعليم، ووزيرا التربية والتعليم بمصر والإمارات العربية، والمدير الدولي للتعليم في البنك الدولي خيمي سافيدرا، والممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض ستيف سميث.
فيديو | #وزير_التعليم: المؤتمر بوابة واسعة نحو الفرص والأفكار المبدعة ويهدف إلى تنمية رأس المال البشري#المؤتمر_والمعرض_الدولي_للتعليم #الإخبارية pic.twitter.com/6aMoKiccne
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022