سُرقت قبل شهر ونصف.. العثور على سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أثناء البحث عن مفقود

عثرت فرق البحث والإنقاذ التطوعي يوم أمس (السبت) على سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية، سُرقت قبل شهر ونصف في تبوك، وذلك أثناء بحث الفريق عن مواطن مفقود منذ 6 أيام.
وأوضح مصدر لـ”أخبار 24″ أنه كان قد تم القبض على سارق السيارة بعد يومين من عملية السرقة وذلك قبل شهر رمضان، غير أنه أفاد حينها بأنه ترك السيارة داخل أحد أحياء تبوك واختفت وأنه لا يعلم مكانها.
وأشار المصدر إلى أن المركبة عثر عليها في منطقة صحراوية وعرة يصعب الوصول إليها، حيثُ باشرت الجهات الأمنية الموقع على الفور، لافتاً إلى أنه لم يتم العثور على المفقود الذي كان قد خرج من منزل والده في تبوك لزيارة ومعايدة أحد اقربائه في قرية البديعة على بُعد 80 كيلومتر، ولم يعد حتى الآن.
وكانت السيارة الحكومية قد تعرضت للسرقة أثناء توقفها في إحدى المحطات في منطقة تبوك، وقد باشرت الجهات الأمنية حينها إجراءات البحث والاستدلال.