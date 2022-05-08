مفتي عام المملكة يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر

استقبل مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة اليوم (الأحد)، المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.
وألقى مفتي المملكة كلمة هنأ منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، معربًا عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة وحث الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.
من جانبهم، قدم منسوبو الرئاسة خلال حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام التهاني للمفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات. وفق “أخبار 24”.