“حرس الحدود” يعلن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي برتبة “جندي”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الأحد)، نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة جندي للكادر النسائي.
وأوضحت الإدارة أنه يشترط طباعة نموذج موعد المراجعة عبر منصة (أبشر–توظيف) وإحضاره، إضافة إلى إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ونسختين منها، ونسخة من سجل الأسرة للمتقدمة في حال كونها متزوجة، وأصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع عدد نسختين مصدقتين طبق الأصل، وشهادة المعادلة للمؤهل العلمي للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.
وشددت على المقبولات بضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتطبيق كافة الإجراءات الطبية والتعليمات المتعلقة بفيروس “كورونا”، والالتزام بموعد المراجعة مع إحضار جميع المتطلبات، مبينة أنه لن يسمح بدخول أي مرافق أو مرافقة مع المقبولات لمقر لجنة القبول. وفق “أخبار 24”.
ويمكن معرفة نتائج القبول المبدئي من خلال الرابط.