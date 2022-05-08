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جديد المناطق > أمانة جازان تطرح 10 فرص استثمارية بمحافظة صامطة
08/05/2022   3:02 م

أمانة جازان تطرح 10 فرص استثمارية بمحافظة صامطة

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أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة، طرح 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” التي تمكن المستثمر الدخول على البوابة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني للاطلاع على جميع التفاصيل.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي, أن طرح الفرص الاستثمارية جاء لتعزيز فرص الاستثمار، وتنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين للإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية، وتلبية احتياجات الأهالي، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة, مفيداً أن الفرص الاستثمارية تشمل مستشفى خاص وقرية ترفيهية ومجمع تجاري بالسوق الداخلي وقصر أفراح ومواقع تجارية أخرى، داعيًا الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”. وفق “أخبار 24”.

أمانة جازان تطرح 10 فرص استثمارية بمحافظة صامطة

جديد المناطق
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