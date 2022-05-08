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جديد المحليات > بدء تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عبر نظام نور
08/05/2022   3:03 م

بدء تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عبر نظام نور

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بدأ اليوم (الأحد)، استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.

وسيتم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية وفق الجدولة الزمنية المعلنة من وزارة التعليم، ابتداء من اليوم الأحد 7 /10/ 1443 هـ، ويستمر حتى تسديد إكمال الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 17 /3 / 1444 هـ للفئة العمرية من 6 سنوات أو أقل بـ90 يومًا كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى.وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة التعليم العام، قد أعلنت في وقت سابق مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ.

وزارة التعليم

بدء تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية عبر نظام نور

جديد المحليات
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