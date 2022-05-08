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جديد المحليات > جامعة الملك عبدالعزيز تعلن طرح 202 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين
08/05/2022   3:03 م

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن طرح 202 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، طرح 202 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية في مختلف التخصصات.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة عبدالرحمن المالكي، أن التقديم على هذه الوظائف سوف يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022م، ولمدة 10 أيام فيما سيتم إغلاق التقديم آليا بنهاية يوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 2022م.

وأبانت الجامعة أن الوثائق المطلوبة هي الهوية الوطنية، والمؤهل العلمي، والخبرات المكتسبة مع شهادة التأمينات الاجتماعية، والسيرة الذاتية، وشهادة التصنيف والتسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.وفق “أخبار 24”.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط.

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن طرح 202 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين

جديد المحليات
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