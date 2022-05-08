عاد طلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة، اليوم (الأحد) إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثالث حضورياً، وفق التقويم الدراسي الجديد.
واستقبل عدد من مدارس البنين والبنات الطلاب والطالبات بالهدايا والحلويات، حيث تم تنظيم حفلات معايدة في بداية اليوم الدراسي لتبادل التهاني بين الطلبة والمعلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبالتزامن مع عودة الطلاب، اعتمدت إدارات التعليم بعدد من المناطق والمحافظات، مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، وفقاً لكل منطقة ومحافظة.
وتأتي عودة الطلاب بعد قضائهم إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تتابع وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم في المحافظات والمناطق سير العملية التعليمة والعمل على توفير بيئة مدرسية معزّزة للتحصيل الدراسي للطلبة، والدعم الكامل من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية والإشرافية.وفق “أخبار 24”.
وأشارت وزارة التعليم في وقت سابق إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يحقّق جملةً من المزايا الإيجابية التي تسهم في رفع كفاءة التعليم بمنظومته الكلّية التي تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات، حيث يسهم في تحسين الأداء التعليمي للطلبة، والحفاظ على التراكم المعرفي لديهم، إلى جانب دعم مهاراتهم، وممارسة أنشطة لا صفية متعددة.