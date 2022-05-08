قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بأعمال صيانة وتنظيف لكسوة الكعبة المشرفة، وذلك بعد انتهاء موسم رمضان المبارك.
وأوضح مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن أعمال الصيانة تضمنت شد الحزام، وتثبيت أطراف الثوب، والتأكد من سلامة ونظافة ستارة الباب، والحزام والقناديل ليحتفظ الثوب برونقه.
وأبان أن صيانة ثوب الكعبة المشرفة من المهام التي يقوم بها المجمع طوال العام، وعلى مدار 24 ساعة، حيث يتم شد القماش من جميع الجوانب الأربعة بواسطة الفريق الفني، مبيناً أن هذه الأعمال تتم مجدولة وفق خطط فنية محكمة من قبل الفريق المعني المتخصص.
وفق “أخبار 24”.