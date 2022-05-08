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تعليم الخرج > بالصور.. تعليم الخرج ينظم حفل معايدة لمنسوبيه
08/05/2022   3:10 م

بالصور.. تعليم الخرج ينظم حفل معايدة لمنسوبيه

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​الإعلام والاتصال _ فواز الجليفي :

هنأ مدير التعليم في محافظة الخرج، الدكتور/ خالد بن عبدالله العتيبي، كافة منسوبي التعليم في المحافظة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، جاءت هذه التهنئة في الحفل الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال ( بنين/ بنات ) صباح اليوم الأحد، في مبنى الإدارة، ورعاه الدكتور/ خالد العتيبي، بحضور كافة القيادات، ورؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، وموظفي الإدارة،. ويأتي هذا الحفل؛ تقديرا من الإدارة لكافة منسوبيها، وإيمانا منها بأهمية مشاركتهم في أفراحهم واحتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.

وعلى صعيد المدارس ، طالعتنا الحسابات الإعلامية لمدارس المحافظة بعدد من الصور ومقاطع الاحتفالات التي نظمتها المدارس صباح اليوم الأحد لمعايدة منسوبيها، احتفاء بعودتهم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة. وأظهرت حسابات المدارس مدى الاستعدادات لانتظام حضور كامل الطلاب لاستكمال رحلتهم التعليمية؛ لتحقيق أهدافهم، وهم أكثر استعدادا ونشاطا.

يذكر أن تعليم الخرج يستعد حاليا لتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية؛ لتفقد مدى استمرار المدارس في توفير بيئة آمنة لمنسوبي هذه المدارس، من طلاب ومعلمين. ومدى تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

بالصور.. تعليم الخرج ينظم حفل معايدة لمنسوبيه

تعليم الخرج, جديد الخرج
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