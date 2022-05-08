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جديد المحليات > بارتفاع 208%.. قطارات المملكة تنقل أكثر من 3 ملايين راكب خلال الربع الأول
08/05/2022   6:59 م

بارتفاع 208%.. قطارات المملكة تنقل أكثر من 3 ملايين راكب خلال الربع الأول

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كشفت الهيئة العامة للنقل، عن إسهام الخطوط الحديدية بالمملكة في نقل أكثر من 3 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 208%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2021.

وأوضحت الهيئة خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل أن الخطوط الحديدية نقلت أكثر من 3 ملايين طن من البضائع المنقولة خلال العام الحالي، لتسجل نسبة نمو مقارنة بالربع المماثل من العام السابق قدرها 26%، فيما تم نقل أكثر من 160 ألف حاوية.

وأبانت أن هذه الإحصائية الربعية تتضمن جميع خدمات النقل بالقطارات في المملكة ابتداءً بقطار الشمال، وكذلك قطار الشرق، وقطار الحرمين السريع، وقطار جامعة الأميرة نورة، وأخيراً القطار الآلي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي.وفق “أخبار 24”.

بارتفاع 208%.. قطارات المملكة تنقل أكثر من 3 ملايين راكب خلال الربع الأول

جديد المحليات
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