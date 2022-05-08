تعيين ديفيد إدموندسن رئيساً تنفيذياً لشركة “نيوم للهيدروجين الأخضر”

أعلن مجلس إدارة “شركة نيوم للهيدروجين الأخضر”، تعيين ديفيد إدموندسن رئيساً تنفيذياً للشركة، والتي أطلقت مؤخراً ضمن الشركات التابعة لنيوم للإسهام في تنفيذ خطط نيوم الاستراتيجية التي تعكس شموليتها ورؤيتها المستقبلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، المهندس نظمي النصر، أن تحقيق نقلة نوعية في سوق الطاقة العالمي لن يتم إلا من خلال قيادات مؤهلة تعمل على تحقيق كل ذلك، حيث يأتي تعيين ديفيد إدموندسن لقيادة مرحلة تأسيس الشركة التي تعمل على إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي سينتج 1.2 مليون طن من الهيدروجين سنوياً.
يُذكر أن مسيرة “إدموندسن” المهنية استمرت في شركة إير بردوكتس لأكثر من 34 عاماً تولى خلالها مناصب قيادية متنوعة حول العالم في قطاعات الهندسة وإنتاج الغاز، وتركزت مهام عمله الأخيرة مع الشركة في منصب نائب الرئيس للتحول وكذلك نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمشروع جازان لإنتاج الغاز، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة كينغستون.وفق “أخبار 24”.
وتُعد “شركة نيوم للهيدروجين الأخضر”، نتاج تحالف الشركات الثلاث “نيوم” و “أكوا باور” و”إير برودكتس”، حيث يعد الهدف الرئيسي للشركة إنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول عام 2026، كما ستتم الاستفادة من الهيدروجين الأخضر المنتج في تزويد المركبات الكهربائية في نيوم بالوقود.