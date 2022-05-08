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جديد المحليات > بـ 120 مليون ريال تبرعات.. “فرجت” تسهم في سداد مديونيات 2508 مستفيدين في شهر رمضان
08/05/2022   6:59 م

بـ 120 مليون ريال تبرعات.. “فرجت” تسهم في سداد مديونيات 2508 مستفيدين في شهر رمضان

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كشفت المديرية العامة للسجون عن إسهام مبادرة “فرجت” في سداد مديونيات 2508 مستفيدين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتبرعات تجاوزت الـ 120 مليون ريال.

وأوضحت “السجون” أن الفواتير التي تم سدادها تعود للموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، حيث تمثل المبادرة نافذة آمنة وموثوقة للتبرع والوقوف بجانب المستفيدين.

وشددت المديرية على أن المبادرة متاحة طوال العام عبر موقع “أبشر” الإلكتروني، وتطبيق “أبشر أفراد” ومنصة “إحسان”، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.وفق “أخبار 24”.

وقدمت المديرية شكرها للمتبرعين كافة، الذين أسهموا في هذا العمل الخيري والإنساني وتعميق المقاصد الشرعية لموسم الخير والعطاء، شهر رمضان المبارك.

بـ 120 مليون ريال تبرعات.. “فرجت” تسهم في سداد مديونيات 2508 مستفيدين في شهر رمضان

جديد المحليات
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