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رياضة > تطور جديد في قضية محمد كنو
08/05/2022   6:59 م

تطور جديد في قضية محمد كنو

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كشفت مصادر عن تحرك إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عقب قرار غرفة فض المنازعات بشأن اللاعب محمد كنو.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة الهلال سترفع اليوم (الأحد) طلب الاستئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي، إضافة إلى سداد مبلغ رفع الطلب على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت غرفة فض المنازعات قد أعلنت في بداية شهر مايو الجاري معاقبة نادي الهلال بالمنع من التسجيل فترتين متتاليتين، وإيقاف محمد كنو لاعب الفريق 4 أشهر، وإلزام الطرفين بالمساهمة التضامنية بدفع مبلغ 27 مليون ريال للنصر.

وجاء القرار عقب شكوى نادي النصر بشأن الحصول على توقيع كنو خلال الفترة الحرة من عقده قبل أن يعود اللاعب لتجديد عقده مرة أخرى مع الهلال.

تطور جديد في قضية محمد كنو

رياضة
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