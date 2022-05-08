لشراء تذاكر لجماهير الأهلي.. تركي الفيصل يتبرع بـ 500 ألف ريال قبل مواجهة أبها

قدمت إدارة النادي الأهلي خالص شكرها وتقديرها، للعضو الذهبي بالجمعية العمومية للنادي الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل، على تبرعه بقيمة ٥٠٠ألف ريال حصة من تذاكر الدرجة الموحدة للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور مواجهة الفريق أمام أبها.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أمام أبها مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل فريق أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 33 نقطة، بينما يوجد الأهلي بالمركز العاشر برصيد 29 نقطة. وفق “أخبار 24”.