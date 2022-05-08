بصفقات مليارية.. “هيئة الطيران” تكشف عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأحد)، عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022 والمقرر عقده بعد ساعات.
وأوضحت أن أهداف المؤتمر تكمن في الإعلان عن مبادرة الهيئة في توحيد الإجراءات الصحية وقت الأزمات، وعقد صفقات مليارية، وتوقيع ما يزيد على 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى إبرام عدد من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.
وأضافت أن المؤتمر سيضم 50 دولة، وأكثر من 120 متحدثاً، و40 جلسة حوارية، إلى جانب 2000 مشارك، وأكثر من 4 آلاف شخص مسجل. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن المؤتمر يعد حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران.