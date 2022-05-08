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جديد المحليات > بصفقات مليارية.. “هيئة الطيران” تكشف عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022
09/05/2022   12:33 ص

بصفقات مليارية.. “هيئة الطيران” تكشف عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأحد)، عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022 والمقرر عقده بعد ساعات.

وأوضحت أن أهداف المؤتمر تكمن في الإعلان عن مبادرة الهيئة في توحيد الإجراءات الصحية وقت الأزمات، وعقد صفقات مليارية، وتوقيع ما يزيد على 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى إبرام عدد من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضافت أن المؤتمر سيضم 50 دولة، وأكثر من 120 متحدثاً، و40 جلسة حوارية، إلى جانب 2000 مشارك، وأكثر من 4 آلاف شخص مسجل. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن المؤتمر يعد حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني، كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران.

بصفقات مليارية.. "هيئة الطيران" تكشف عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022

بصفقات مليارية.. “هيئة الطيران” تكشف عن أبرز أهداف مؤتمر مستقبل الطيران 2022

جديد المحليات
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