“النقل” تواصل جهودها نحو الوصول للمركز السادس عالميًا بجودة الطرق

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية، جهودها لرفع ترتيبها على مؤشر جودة الطرق في المملكة، والوصول للمركز السادس عالميًا في جودة الطرق.
وحققت الوزارة على مدار السنوات الماضية قفزات ملحوظة في مؤشر جودة الطرق، حيث حلّت في عام 2016 في المرتبة 37 عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وتقدمت بعد ذلك في العام 2018 إلى المرتبة 30 عالميًا، ثم واصلت المملكة تقدمها وحصلت في العام 2019 على المرتبة 26 عالميًا، لتضع الوصول إلى المركز السادس عالميًا هدفًا لها بحلول عام 2030.
ونفَّذت في شهر مارس 2022 حملة “نحو طرق متميزة آمنة” للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف مسح جميع شبكات الطرق بالمملكة، بما يسهم في رفع مستويات الجودة والسلامة، حيث استمرت الحملة لمدة 5 أيام، ونتج عنها رصد أكثر من 11 ألف ملاحظة، منها 2600 ملاحظة للصيانة، و2800 ملاحظة للسلامة، و1700 ملاحظة للفحص الليلي. وفق “أخبار 24”.