سفارة المملكة: تم التعرف على المواطن الموجود في المغرب ويجري إنهاء إجراءات عودته

أصدرت سفارة المملكة لدى المغرب اليوم (الأحد) بيانا بشأن المواطن الموجود في المغرب ويعاني من ظروف صحية صعبة.
وأفادت السفارة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة، للتأكد من أوراقه الثبوتية، مبينة أنه تم تحديد مكان إقامته في مدينة المحمدية، من خلال التنسيق مع السلطات المغربية.
وأكدت السفارة أن المواطن في مكان آمن، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن سالما.
وكان أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، قد وجه في وقت سابق اليوم (الأحد)، بالمتابعة العاجلة لحالة المواطن السعودي الموجود في المغرب، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحين عودته إلى ذويه.
يذكر أن شابا مغربيا وثق مقطع فيديو لمواطن يعيش في المغرب، حيثُ طالب مصور المقطع بنشر الفيديو ليصل للسفارة السعودية في المغرب ولأهله خاصة بعد فقدانه لأمواله وإثباتاته الشخصية.
وبحسب ما حصلت عليه “أخبار24” من مصادرها، فإن القضية وصلت لأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود الذي أولى عنايته واهتمامه بها شخصياً بعد تواصله مع أسرة المفقود في المغرب ووجه بمتابعة حالته.
وأكدت المصادر، أن المواطن في العقد الثالث من العمر كان في المغرب مع أسرته في إجازة رسمية له، وكان يتواصل مع عائلته طيلة تلك الفترة؛ ولكن بحسب ما ذكر لهم أن ظروف كورونا أخرت عودته للمملكة حتى انقطع اتصاله بهم قبل شهر ونصف تقريباً.