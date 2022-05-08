“تقويم التعليم” توقع اتفاقية لاعتماد 150 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ” اعتماد”، اليوم (الأحد)، اتفاقية لتنفيذ دراسات تقويمية لجامعة الملك سعود.
وشملت الاتفاقية التي تمت خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، اعتماد 150 برنامجًا أكاديميًا، منها 110 برامج في مرحلة الدراسات العليا و40 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس. وفق “أخبار 24”.
كما ستُوقع الهيئة مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، للإسهام في ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم.