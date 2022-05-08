“سلامات يا أبو فهد”.. مظاهرة حب على تويتر مصحوبة بدعوات الشفاء لخادم الحرمين

وجد إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبعض الفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، تفاعلًا كبيرًا لدى المجتمع بأكمله، ليظهر ذلك في صورة مظاهرة حب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر مجموعة من الأوسمة التي عبّرت عن مشاعر الحب لخادم الحرمين، مثل “سلامات يا أبو فهد” و”خادم الحرمين الشريفين”.
وشاركت أيضًا جهات حكومية مختلفة بالدعاء والتمني بالصحة والعافية لخادم الحرمين، وذلك من خلال مشاركاتها في أوسمة مختلفة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا منذ إعلان إجرائه للفحوصات الطبية منذ عدة ساعات.
وظهر تفاعل المواطنين من خلال المشاركة في الأوسمة عبر موقع تويتر، حيث حرصوا على إظهار حبهم لخادم الحرمين بالدعاء له بالصحة والعافية، لتتصدر بذلك قائمة الأكثر تداولًا في المملكة على مدى الساعات الماضية. وفق “أخبار 24”.
وكان الديوان الملكي قد أعلن في وقت سابق اليوم (الأحد)، دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، كما أعلن أيضًا إجراءه منظارًا للقولون، وبقاءه في المستشفى لبعض الوقت من أجل الراحة.
حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووقاه من كل سوء. pic.twitter.com/5vTap7dXhR
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 8, 2022
أدام الله على #خادم_الحرمين_الشريفين الصحة والعافية🇸🇦 pic.twitter.com/ds5Fh4VzEg
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) May 8, 2022
لا بأس، طهور إن شاء الله 🤲🏻
اللهم احفظ #خادم_الحرمين_الشريفين ومتّعه بالصحة، والعافية. pic.twitter.com/mnEFkHtpOb
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 8, 2022
حفظك الله من كل مكروه يا #خادم_الحرمين_الشريفين.. pic.twitter.com/6uZLkFtOWy
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) May 8, 2022
خطاك السوء..
أمدّك الله بالصحة والعافية..#خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/Oh8QhxHISW
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) May 8, 2022
أسأل الله أن يحفظ #خادم_الحرمين_الشريفين، ويرزقه الصحّة والعافية، ويحميه من كلّ سوء.🤲 https://t.co/qiXVw3bmFT
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) May 8, 2022
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وأدم عليه الصحة والعافية. https://t.co/2iU5E2YTwV
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) May 8, 2022
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والبركة. https://t.co/5HxCTQGLWx
— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) May 8, 2022
حفظك الله يا #خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/Ucb6BiGy3H
— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) May 8, 2022