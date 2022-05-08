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جديد المحليات > “سلامات يا أبو فهد”.. مظاهرة حب على تويتر مصحوبة بدعوات الشفاء لخادم الحرمين
09/05/2022   12:33 ص

“سلامات يا أبو فهد”.. مظاهرة حب على تويتر مصحوبة بدعوات الشفاء لخادم الحرمين

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وجد إجراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبعض الفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، تفاعلًا كبيرًا لدى المجتمع بأكمله، ليظهر ذلك في صورة مظاهرة حب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر مجموعة من الأوسمة التي عبّرت عن مشاعر الحب لخادم الحرمين، مثل “سلامات يا أبو فهد” و”خادم الحرمين الشريفين”.

وشاركت أيضًا جهات حكومية مختلفة بالدعاء والتمني بالصحة والعافية لخادم الحرمين، وذلك من خلال مشاركاتها في أوسمة مختلفة، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا منذ إعلان إجرائه للفحوصات الطبية منذ عدة ساعات.

وظهر تفاعل المواطنين من خلال المشاركة في الأوسمة عبر موقع تويتر، حيث حرصوا على إظهار حبهم لخادم الحرمين بالدعاء له بالصحة والعافية، لتتصدر بذلك قائمة الأكثر تداولًا في المملكة على مدى الساعات الماضية. وفق “أخبار 24”.

وكان الديوان الملكي قد أعلن في وقت سابق اليوم (الأحد)، دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، كما أعلن أيضًا إجراءه منظارًا للقولون، وبقاءه في المستشفى لبعض الوقت من أجل الراحة.

“سلامات يا أبو فهد”.. مظاهرة حب على تويتر مصحوبة بدعوات الشفاء لخادم الحرمين

جديد المحليات
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