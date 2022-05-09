نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إنهاء مشكلة تكدس المسافرين بمنفذ الحديثة وعودة البصمة به بعد تعليقها مؤقتا
09/05/2022   10:16 ص

إنهاء مشكلة تكدس المسافرين بمنفذ الحديثة وعودة البصمة به بعد تعليقها مؤقتا

+ = -
274

أكد رئيس مركز الحديثة، ممدوح المطيري، أن مضاعفة الجهود بمنفذ الحديثة الحدودي البري مع الأردن أدت إلى انتهاء حالة تكدس المسافرين التي شهدها المنفذ خلال الأيام الماضية.

وأوضح المطيري أثناء حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه تم السيطرة على حالة التكدس خلال ساعات، كما أن أعداد المسافرين أصبحت قليلة، مشيراً إلى أن الإجراءات أصبحت تتم بكل سهولة ويسر بعد انتهاء حالة التكدس.

وأبان أن البصمة تعتبر نظاما أمنيا يطبق في جميع منافذ المملكة، وكان هناك بطءٌ في عملية البصمة، ولكن تم تجاوزه، مؤكدا على عودة البصمة بعد تعليقها مؤقتًا إثر مشكلة التكدس، كما أنه لن يكون هناك صعوبة أو حالة تكدس خلال الأيام المقبلة. وفق “أخبار 24”.

وكان منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، قد ألغى البصمة مؤقتا على المسافرين بسبب التزاحم الذي شهده المنفذ إثر حالات تكدس للمركبات الجمعة الماضي.

إنهاء مشكلة تكدس المسافرين بمنفذ الحديثة وعودة البصمة به بعد تعليقها مؤقتا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209773.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.