إنهاء مشكلة تكدس المسافرين بمنفذ الحديثة وعودة البصمة به بعد تعليقها مؤقتا

أكد رئيس مركز الحديثة، ممدوح المطيري، أن مضاعفة الجهود بمنفذ الحديثة الحدودي البري مع الأردن أدت إلى انتهاء حالة تكدس المسافرين التي شهدها المنفذ خلال الأيام الماضية.
وأوضح المطيري أثناء حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه تم السيطرة على حالة التكدس خلال ساعات، كما أن أعداد المسافرين أصبحت قليلة، مشيراً إلى أن الإجراءات أصبحت تتم بكل سهولة ويسر بعد انتهاء حالة التكدس.
وأبان أن البصمة تعتبر نظاما أمنيا يطبق في جميع منافذ المملكة، وكان هناك بطءٌ في عملية البصمة، ولكن تم تجاوزه، مؤكدا على عودة البصمة بعد تعليقها مؤقتًا إثر مشكلة التكدس، كما أنه لن يكون هناك صعوبة أو حالة تكدس خلال الأيام المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وكان منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، قد ألغى البصمة مؤقتا على المسافرين بسبب التزاحم الذي شهده المنفذ إثر حالات تكدس للمركبات الجمعة الماضي.
فيديو | إنهاء مشكلة تكدس المسافرين في منفذ الحديثة..
رئيس مركز الحديثة: عودة البصمة بعد تعليقها مؤقتا إثر مشكلة التكدس#الإخبارية pic.twitter.com/vga6hxfJgk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2022