كيف تعرف مشكلة محرك السيارة من خلال لون دخان العادم؟

يدلل لون دخان عادم السيارة على مشكلة ما تواجه محرك السيارة، وهو ما يساعد قائد السيارة في الغالب على تحديد طبيعة المشكلة والتعامل معها سريعاً.
ويستعرض التقرير التالي دلائل كل لون عادم يخرج من السيارة، وطبيعة المشكلات التي ترتبط بها من أجل التعامل معها قبل أن تتفاقم المشكلة في المحرك.
دخان العادم الأسود
يشير دخان العادم الأسود إلى انبعاث الكربون وهو أمر يتعلق أحياناً بأن المحرك يحرق وقوداً أكثر مما ينبغي، أو أنه جرى استخدام درجة وقود غير صحيحة، أو أن فلتر الهواء مسدود، أو أن هناك تسرباً للزيت أو ارتفاع درجة حرارة المحرك.
دخان العادم الرمادي
يعتبر لون الدخان في تلك الحالة من الأمور التي يصعب تحديد سببه لكن قد يتعلق بكسر معدل ناقل الحركة ومن ثم تسرب سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي إلى غرف احتراق المحرك وحرقه، أو وجود صمام مكسور أو محشور في نظام تهوية علبة المرافق الإيجابية.
دخان العادم الأبيض
ويرتبط الدخان في تلك الحالة بنظام التبريد والتي تحدث غالباً بسبب تسريب سائل التبريد إلى أسطوانة الاحتراق بالمحرك، وأما إذا كان هناك دخان أبيض رقيق يتدفق من أنبوب العادم فقد يكون بخار الماء قد تشكل داخل مكونات السيارة من خلال التكثيف.
وفي حال كانت السيارة تنفث سحباً كثيفة من الدخان الأبيض فقد يشير ذلك إلى كسر رأس الأسطوانة أو تسرب سائل التبريد، أو يكون الأمر مرتبطاً بنظام الحقن الخاطئ. وفق “أخبار 24”.
دخان العادم الأزرق
قد يكون السبب الأكثر ترجيحاً للدخان الأزرق هو حرق زيت المحرك وهو ما ينتج عنه تسرب الزيت، لكن قد يحدث أيضاً عند وجود حلقات أو حشيات مكبس بالية، أو وجود خطأ ما في أدلة الصمام في رأس الأسطوانة.