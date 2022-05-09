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جديد المحليات > موافقة سامية على إقامة ندوة علمية كبرى في المسجد الحرام
09/05/2022   10:19 ص

موافقة سامية على إقامة ندوة علمية كبرى في المسجد الحرام

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، صدور الموافقة السامية بإقامة ندوة علمية كبرى بعنوان: “الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما” وذلك في غرة ذي القعدة بالمسجد الحرام.

وأكد “السديس” أن هذه الندوة تأتي امتدادًا لجهود قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وإيصال رسالتهما السامية إلى العالم أجمع، ووفق منهجها القويم الممتد من كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.وفق “أخبار 24”.

وأشاد بموافقة خادم الحرمين على إقامة الندوة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة بقاصدي الحرمين الشريفين وإثراء تجاربهم وعلومهم ومعارفهم.

موافقة سامية على إقامة ندوة علمية كبرى في المسجد الحرام

جديد المحليات
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