قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات تتعلق بانتقال الطلاب والطالبات بالحافلات المدرسية؛ من أجل تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.
وأوضح “المرور”، أن الإرشادات تتضمن ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، والبقاء جالساً طيلة الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً، وعدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.
ونوه إلى أن توجيه الطلاب والطالبات بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات، يُساهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.
وفق “أخبار 24”.