وقّع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، واتفاقيةً إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب؛ الدكتورة ليلى بنعلي.
وأوضح وزير الطاقة أن التوقيع على المذكرة والاتفاقية الإطارية يأتي إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الوثيقة في جميع المجالات، وعلى الأخص في مجالات الطاقة، بما يدعم جهود التنمية والازدهار الاقتصادي للبلدين، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم نمو الاقتصاد العالمي.
وأبان أن التعاون بين البلدين، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والطاقة المتجددة، يهدف إلى تلبية احتياجهما لتطوير موارد جديدة للطاقة، ويؤكّد حرصهما على أهمية أمن إمدادات الطاقة لكل منهما، كما يدعم سعيهما إلى تطوير الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة الذرية بشكلٍ يتوفر فيه الأمن والأمان والمحافظة على البيئة.
وفق “أخبار 24”.