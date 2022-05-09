لهذا السبب..” الغذاء والدواء” تحذر من تخزين العسل في عبوات معدنية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تخزين عسل النحل في عبوات معدنية نظرًا لتعرضه للأكسدة، ونصحت بحفظه في عبوات زجاجية أو بلاستيكية.
وأوصت الهيئة بتجنب تبريد العسل لمنع تصلبه، وتخزينه في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن أشعة الشمس، مع تجنب تسرب الرطوبة إليه واستعمال ملعقة جافة عند استخراجه.
وأبانت أن تبلور العسل أثناء تخزينه ليس مؤشرًا على فساده، فالعسل الخام الذي يحتوي على حبوب اللقاح أكثر عرضة للتبلور من بقية الأنواع، كما أن انخفاض درجة الحرارة يساهم في تبلوره.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن الطرق التقليدية للكشف عن جودة العسل كتجميده أو سرعة تقطعه، هي مجرد اجتهادات شخصية ليس لها أساس علمي، لافتة إلى أنه يمكن الكشف عن الجودة عبر التحاليل المخبرية، للكشف عن محتوى السكريات، وكذلك اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.