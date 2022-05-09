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جديد المحليات > إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. “السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن نزلاء ونزيلات الحق العام
09/05/2022   6:41 م

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. “السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن نزلاء ونزيلات الحق العام

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بدأت المديرية العامة للسجون، تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير عام السجون المكلف، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.وفق “أخبار 24”.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. “السجون” تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن نزلاء ونزيلات الحق العام

جديد المحليات
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