لتأهيل الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي.. “هدف” يُبرم مذكرة تعاون مع “الطيران المدني”

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بالنقل الجوي.
وتهدف مذكرة التعاون إلى إطلاق مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل ودعم المواطنين العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص العاملة في مجالات الطيران المدني، وذلك لرفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستقرارهم الوظيفي.
ويعمل الطرفان على تعزيز العلاقة مع منشآت القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل للتعرف على احتياجات القطاع وللتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين مهن قطاع النقل الجوي وكذلك عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتحقيق الاستفادة المثلى من برامج الصندوق. وفق “أخبار 24”.
كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون، على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.