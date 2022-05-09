نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لتأهيل الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي.. “هدف” يُبرم مذكرة تعاون مع “الطيران المدني”
09/05/2022   10:42 م

لتأهيل الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي.. “هدف” يُبرم مذكرة تعاون مع “الطيران المدني”

+ = -
404

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في المهن المرتبطة بالنقل الجوي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى إطلاق مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية نوعية لتمكين وتأهيل ودعم المواطنين العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص العاملة في مجالات الطيران المدني، وذلك لرفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل واستقرارهم الوظيفي.

ويعمل الطرفان على تعزيز العلاقة مع منشآت القطاع الخاص من خلال عقد ورش عمل للتعرف على احتياجات القطاع وللتعريف بالبرامج والمبادرات الداعمة لتوطين مهن قطاع النقل الجوي وكذلك عقد اللقاءات الوظيفية الدورية لتحقيق الاستفادة المثلى من برامج الصندوق. وفق “أخبار 24”.

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون، على أن يتولى فريق العمل تزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل ومراحل التنفيذ.

لتأهيل الكوادر الوطنية في مهن النقل الجوي.. “هدف” يُبرم مذكرة تعاون مع “الطيران المدني”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209875.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.