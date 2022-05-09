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رياضة > أخضر الناشئين يخسر من اليابان في ختام الدورة الدولية الودية برومانيا
09/05/2022   10:41 م

أخضر الناشئين يخسر من اليابان في ختام الدورة الدولية الودية برومانيا

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خسر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا من منتخب اليابان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب موغوسوايا، ضمن ختام منافسات الدورة الدولية الودية برومانيا، التي شارك فيها “الأخضر” على هامش معسكره الإعدادي المقام ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: محمود البريه في حراسة المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، طلال حاجي. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا تغلب في أولى مبارياته على منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، كما تغلب على منتخب النرويج بركلات الترجيح 5-4.

أخضر الناشئين يخسر من اليابان في ختام الدورة الدولية الودية برومانيا

رياضة
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