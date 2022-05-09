نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الانضباط” تعاقب مترجم النصر لاعتدائه على إداري الشباب.. وتغرم فينسنت أبوبكر
09/05/2022   10:41 م

“الانضباط” تعاقب مترجم النصر لاعتدائه على إداري الشباب.. وتغرم فينسنت أبوبكر

+ = -
612

قررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مكرم المنصوري، مترجم نادي النصر، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، إثر الاعتداء على إداري فريق الشباب وفقا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما غرمت لجنة الانضباط محترف النصر، الكاميروني فينسينت أبوبكر 20 ألف ريال؛ لدخوله إلى غرفة تبديل الملابس وهو غير مسجل في قائمة فريقه أمام الشباب.

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي النصر، 17.500 ألف ريال نظير تأخر لاعبي فريقه الأول لكرة القدم في الممر خلال مباراته أمام الشباب.وفق “أخبار 24”.

وفاز النصر على الشباب بنتيجة (4-2) خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

“الانضباط” تعاقب مترجم النصر لاعتدائه على إداري الشباب.. وتغرم فينسنت أبوبكر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885209882.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.