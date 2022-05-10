“الاتحاد” يرد على شكوى النصر: تسجيلات البلوي وحمدالله “مفبركة”

كشفت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رد مجلس إدارة نادي الاتحاد، على الشكوى المقدمة من نادي النصر، ضد المدير التنفيذي لكرة القدم، حامد البلوي، والمحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن الاتحاد دفع بعدم صحة التسجيلات في رده على خطاب وارد من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في شكوى النصر بشأن تسجيلات بين البلوي، وحمدالله المهاجم.
وأوضحت المصادر، أن الاتحاد شدد في رده على أن هذه التسجيلات مفبركة وغير صحيحة، وأنه من المتوقع أن تطلب لجنة الاحتراف مخاطبة جهات معنية للتأكد من مصداقية التسجيلات أو صحة ما دفع به الاتحاد قبل إصدار أحكامها فيها.
وفي وقت سابق، أصدرت إدارة نادي النصر، بيانًا رسميًا، بشأن شكواه تجاه نادي الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي.
وأوضح النصر أنه تقدم بشكوى بتاريخ 28 مارس ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي وعبدالرزاق حمدالله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي مع النادي.
وبعدها أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا توضيحيًا بشأن شكوى نادي النصر، التي كان قد تقدم بها إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ضد نادي الاتحاد وبعض إدارييه وأحد لاعبيه.