سفارة المملكة: المواطن الموجود في المغرب بصحة جيدة وسيصل إلى جدة صباح اليوم

أصدرت سفارة المملكة في المغرب بيانًا، اليوم (الثلاثاء)، بشأن المواطن الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية، مؤكدة أنه سوف يصل إلى المملكة صباح اليوم.
وأكدت السفارة أن المواطن يتمتع بصحة جيدة، مبينة أنه تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.
وأشارت إلى أنه تم إنهاء إجراءات عودته إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يصل صباح اليوم (الثلاثاء)، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة. وفق “أخبار 24”.