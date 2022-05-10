“الصحة العالمية” تدعو لتعليق حقوق ملكية اللقاحات وأدوية كورونا وتؤكد أن الفيروس لا يزال قيد التحور

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم، إلى التوصل لاتفاق بشأن تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد، لتعزيز منح تراخيص تصنيعها في مختلف مناطق العالم لوصولها لكل من يحتاجها.
وطالب، خلال مؤتمر صحفي، بالتوصل في القمة الافتراضية لكورونا، والتي تُعقد في 12 مايو الجاري، إلى اتفاق بشأن تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمضادات الفيروسات، مشددًا على ضرورة العمل على الانتهاء من تلقيح 70٪ من سكان العالم قبل حلول منتصف العام الجاري، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وتحقيق الأهداف العالمية للتلقيح.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في أكثر من 55 دولة وتزايد الإصابات بمتحورات أوميكرون، يسلطان الضوء على تقلبات الفيروس، وأنه ما زال قيد التحور .