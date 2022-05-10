نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة العالمية” تدعو لتعليق حقوق ملكية اللقاحات وأدوية كورونا وتؤكد أن الفيروس لا يزال قيد التحور
10/05/2022   8:21 م

“الصحة العالمية” تدعو لتعليق حقوق ملكية اللقاحات وأدوية كورونا وتؤكد أن الفيروس لا يزال قيد التحور

+ = -
898

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم، إلى التوصل لاتفاق بشأن تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد، لتعزيز منح تراخيص تصنيعها في مختلف مناطق العالم لوصولها لكل من يحتاجها.

وطالب، خلال مؤتمر صحفي، بالتوصل في القمة الافتراضية لكورونا، والتي تُعقد في 12 مايو الجاري، إلى اتفاق بشأن تعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمضادات الفيروسات، مشددًا على ضرورة العمل على الانتهاء من تلقيح 70٪ من سكان العالم قبل حلول منتصف العام الجاري، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وتحقيق الأهداف العالمية للتلقيح.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في أكثر من 55 دولة وتزايد الإصابات بمتحورات أوميكرون، يسلطان الضوء على تقلبات الفيروس، وأنه ما زال قيد التحور .

“الصحة العالمية” تدعو لتعليق حقوق ملكية اللقاحات وأدوية كورونا وتؤكد أن الفيروس لا يزال قيد التحور

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210013.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.