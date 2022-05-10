الاتحاد السعودي للريشة الطائرة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التايلندي لتطوير اللعبة

وقع الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مذكرة تفاهم مع نظيره التايلندي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي عُقد مؤخراً في العاصمة التايلندية بانكوك.
ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن مع عضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيس مجلس إدارة الاتحاد التايلندي ” باتما كونيانغ” بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بول إيريك.
وتأتي المذكرة في إطار حرص اتحاد الريشة الطائرة على تبادل الخبرات في مختلف المجالات وتعزيز الروابط والعلاقات مع الاتحاد التايلندي والاستفادة المتبادلة من إمكانات الطرفين بما يصب في صالح ازدهار وتطور اللعبة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاتحاد السعودي للريشة الطائرة حصل على جائزة أفضل اتحاد بالعالم بفئة المشاركات خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي للريشة الطائرة الذي عُقد مؤخراً في بانكوك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 196 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد.