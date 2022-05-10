نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في “سيرك دو سوليه” بموسم جدة
10/05/2022   8:21 م

39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في “سيرك دو سوليه” بموسم جدة

+ = -
794

سجلت منطقة “سيرك دو سوليه” في موسم جدة 2022؛ تنافس 39 عارضاً وعارضة، من جنسيات مختلفة يمثلون 13 دولة حول العالم، وذلك بدعم نحو 25 فني تشغيل لمساندتهم، في عروض السيرك العالمية اليومية المشوقة.

وتتراوح أعمار العارضين ما بين 17 و62 سنة، يستخدمون يومياً 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم دو سوليه الخاصة والأكثر شهرة، يقدمون عروضا بهلوانية وعروض النار وبالونات الهيليوم العملاقة والعاصفة الثلجية، والعروض الأخرى التي تمزج بين الإبداع والفكر.

وتقدم عروض سيرك دو سوليه شركة كندية رائدة عالمياً في صناعة الترفيه، قدمت 50 عرضاً تم إنشاؤها وابتكارها على مدى 4 عقود، وقد عبرت الفرق العارضة 6 قارات لتقديم عروضها، التي شاهدها أكثر من 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة مختلفة في العالم.

39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في "سيرك دو سوليه" بموسم جدة

39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في "سيرك دو سوليه" بموسم جدة

39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في "سيرك دو سوليه" بموسم جدة

وفق “أخبار 24”.

39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في “سيرك دو سوليه” بموسم جدة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210017.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.