39 عارضاً من 13 دولة حول العالم يتنافسون في “سيرك دو سوليه” بموسم جدة

سجلت منطقة “سيرك دو سوليه” في موسم جدة 2022؛ تنافس 39 عارضاً وعارضة، من جنسيات مختلفة يمثلون 13 دولة حول العالم، وذلك بدعم نحو 25 فني تشغيل لمساندتهم، في عروض السيرك العالمية اليومية المشوقة.
وتتراوح أعمار العارضين ما بين 17 و62 سنة، يستخدمون يومياً 28 زياً مختلفاً من أزياء وتصاميم دو سوليه الخاصة والأكثر شهرة، يقدمون عروضا بهلوانية وعروض النار وبالونات الهيليوم العملاقة والعاصفة الثلجية، والعروض الأخرى التي تمزج بين الإبداع والفكر.
وتقدم عروض سيرك دو سوليه شركة كندية رائدة عالمياً في صناعة الترفيه، قدمت 50 عرضاً تم إنشاؤها وابتكارها على مدى 4 عقود، وقد عبرت الفرق العارضة 6 قارات لتقديم عروضها، التي شاهدها أكثر من 215 مليون شخص في أكثر من 70 دولة مختلفة في العالم.
وفق “أخبار 24”.