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جديد المحليات > “النيابة العامة”: تمكين المتسللين من الدخول للمملكة يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. وهذه عقوباتها
10/05/2022   8:22 م

“النيابة العامة”: تمكين المتسللين من الدخول للمملكة يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. وهذه عقوباتها

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حذّرت النيابة العامة من تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكل، أو ممارسة العمل في أرجائها.

وأكدت أن هذه المخالفات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمساءلة الجزائية المشددة.

وتشمل عقوبات تمكين المتسللين من التسلل إلى المملكة، غرامة تصل إلى مليون ريال، والسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة، ومصادرة المسكن الذي أُعد لإيواء المتسلل، وفي حال كانت الوسيلة -أو المسكن- محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير، فيُعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

النيابة العامة

وفق “أخبار 24”.

“النيابة العامة”: تمكين المتسللين من الدخول للمملكة يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.. وهذه عقوباتها

جديد المحليات
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