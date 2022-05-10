أبرز 10 خدمات إلكترونية تقدمها “الصحة” مجاناً للمواطنين

تقدّم وزارة الصحة العديد من الخدمات الإلكترونية المجانية، بهدف تسهيل تقديم الخدمة وتسريعها، وتوفير وقت وجهد المستهدفين بها، والعمل على راحتهم.
كما توفّر الوزارة من خلال منصاتها الإلكترونية خدمات تهتم بصحة المواطنين من جميع الفئات العمرية، لتساعدهم على العيش في بيئة صحية مناسبة.
وفي هذا التقرير نبرز لكم أبرز 10 خدمات إلكترونية تقدمها “الصحة” للمواطنين:
1- الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج
تمكِّن هذه الخدمة المستخدم من متابعة حالة معاملته المقدمة للإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية بالخارج، من قِبَل الهيئات الطبية العامة والمحلية، أو الملحقيات الصحية بالخارج، أو الجهات الأخرى.
ويشمل الاستعلام عن حالة طلب العلاج بالخارج أو اعتماده، أو تمديده، وطلبات العلاج في المستشفيات المرجعية لغير السعوديين داخل المملكة.
2- الفحص الطبي قبل الزواج
يهدف فحص الأشخاص المقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة ببعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية.
كما يساعد على إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل، واختيار البدائل المناسبة أمام الخطيبين.
3- حساب التاريخ المناسب للحمل
تقدم هذه الخدمة لتساعد المرأة على الاهتمام بصحتها لضمان حمل سهل خالٍ من المضاعفات وطفل بصحة جيدة بإذن الله.
للاطلاع على معلومات ونصائح للاهتمام بالصحة قبل الحمل الرجاء الضغط على الرابط هنـــــــا.
4- خدمة الرعاية النفسية “قريبون”
يهدف تطبيق “قريبون” إلى تقديم الاستشارات النصية النفسية التي يشرف عليها كادر عمل متخصص، ويمثل مكتبة متكاملة تحتوي معلومات لا حصر لها عن الصحة النفسية بأحدث الوسائل والطرق الحديثة، كالمواد النصية، والإنفوجرافيك، والمحتوى المرئي.
5- خدمة “موعد”
يهدف تطبيق “موعد” إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد، حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.
6- خدمة الإجازات المرضية
تتيح هذه الخدمة مشاركة تقرير الإجازة المرضية إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة التخصصات، ووزارة الخدمة المدنية، أيضا يتم مشاركة تقرير الإجازة المرضية مع المستفيد النهائي -وهو الفرد- إلكترونيا، من خلال رسائل نصية وخاصية الطباعة عن طريق البوابة.
7- خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال
أنشأت الوزارة هذه الخدمة لتذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين حسب جدول التطعيمات الجديد، حيث يتم إرسال رسالة تذكير بموعد التطعيم على الجوال أو البريد الإلكتروني قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع.
8- اختبار اضطرابات الأكل
تقدم هذه الخدمة عن طريق عدة أسئلة يجب على المستهدف الإجابة عنها ليحصل على عدد من النصائح التي تساعده على حل مشكلته في اضطرابات الأكل. وفق “أخبار 24”.
9- اختبار النظر
يمكن تثبيت هذا التطبيق على الأجهزة الذكية لقياس حدة الإبصار، غير أنه ليس بديلًا لإجراء قياس النظر الذي يتمُّ في عيادات العيون، والأدلة على دقة تطبيقات الأجهزة الذكية في قياس حدة البصر لا تزال محدودة، بل إنه لا يوجد حتى الآن أي تطبيق دقيق.
10- اختبار خطر الإصابة بمرحلة ما قبل السكري
تهدف هذه الخدمة لتفادي مرحلة الخطر في الإصابة بمرض السكري، وذلك من خلال تقديم عدة أسئلة تخص الوزن وممارسة الرياضة وارتفاع مستوى السكر بالدم للحصول على نصائح تساعدك باتخاذ القرار اللازم، بزيارة الطبيب أو العلاج المنزلي.