نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة
10/05/2022   8:23 م

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة

+ = -
846

تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تحقيق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء لعام 2021.

وانتقلت الوزارة من المستوى الرابع إلى الخامس، وذلك من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات، بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.

ويهدف مركز أداء لتقييم نضج الأجهزة العامة، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، وذلك بغرض العمل على إجراءات التحسين المستمر في الممارسات المرتبطة بخمسة مجالات رئيسية، تشمل إدارة الإستراتيجية، وإدارة الأداء، وإدارة المبادرات، وإدارة التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885210065.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.