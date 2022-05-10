“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تحقق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة

تمكنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تحقيق أعلى مستوى في تقييم نضج الأجهزة العامة في إدارة وقياس الأداء لعام 2021.
وانتقلت الوزارة من المستوى الرابع إلى الخامس، وذلك من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات، بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.
ويهدف مركز أداء لتقييم نضج الأجهزة العامة، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، وذلك بغرض العمل على إجراءات التحسين المستمر في الممارسات المرتبطة بخمسة مجالات رئيسية، تشمل إدارة الإستراتيجية، وإدارة الأداء، وإدارة المبادرات، وإدارة التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد. وفق “أخبار 24”.