“الضمان الصحي” يوضح خطوات استخدام منصته الجديدة لإدارة علاقات العملاء

أعلن مجلس الضمان الصحي، خطوات استخدام المنصة الجديدة لإدارة علاقات العملاء “CRM”، للاعتماد الرسمي من مجلس الضمان الصحي.
وأوضح المجلس أن خطوات استخدام المنصة تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، ثم إنشاء طلب، ورفع جميع المرفقات والمتطلبات.
وبيّن أن الخطوة التالية تتضمن المراجعة والتدقيق في مجلس الضمان الصحي، ثم الدفع عبر وسائل مختلفة، وأخيرًا الاعتماد الرسمي للمنشأة من مجلس الضمان الصحي. وفق “أخبار 24”.
وتسهم المنصة في أتمتة العمليات بين الجهات، وتضمن حماية وتحديثًا أكبر للمعلومات، مع تسهيل سرعة تنفيذ العمليات والطلبات، وتوحيد المتطلبات للمنشآت، كما تسهل عمليات الدفع عبر وسائر مختلفة.