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رياضة > بالفيديو.. رينارد يتحدث عن: دوره في قضية “كنو”.. مكالمته لـ “نواف”.. ورأيه في زيادة عدد الأجانب بالدوري
11/05/2022   7:08 ص

بالفيديو.. رينارد يتحدث عن: دوره في قضية “كنو”.. مكالمته لـ “نواف”.. ورأيه في زيادة عدد الأجانب بالدوري

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قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، إنه لم يتدخل في قضية اللاعب محمد كنو ولم يُطلب منه إعطاء رأيه.

وأضاف رينارد ببرنامج “في المرمى”: لم أتدخل في قضية محمد كنو ولو طلب مني إعطاء رأيي لأعطيته، ولكني لا أتخذ القرارات هناك لوائح تطبق ولو كان هناك أشخاص يفضلون أن يوقف كنو فترة أطول فبالتأكيد لهم أسبابهم، ولكن ببساطة لو عوقب كنو بالإيقاف شهرين كنت سأكون سعيداً ولو عوقب بشهر كنت سأكون أكثر سعادة، فأنا لا أملك سلطة العقاب، وآمل ألا يتكرر مثل هذا الحدث مع أي لاعب وأن يكون درساً للجميع”.

وتطرق مدرب المنتخب لكواليس مكالمته مع لاعب الشباب، نواف العابد، بقوله: “طالما أن اللاعب التحق بالمنتخب الوطني فأنا أتابع هذا اللاعب وأشجعه وأحيانًا هناك أوقات صعبة يمر بها اللاعبون ونواف أحيانًا لم يُشارك مع الشباب فطالبت منه مواصلة العمل وأن يثبت للمدرب أنه يستحق اللعب كأساسي وأهنئه لأنه لعب مباريات مهمة وأثق به فلديه كثير من الخبرات الجيدة”. وفق “أخبار 24”.

وأتم مدرب المنتخب تصريحاته بإبداء رأيه في زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري بقوله: “طُلب مني إبداء رأيي ولكن تعلم أني مدرب للمنتخب وهو أمر يختلف عن مدرب الأندية، وأضع نفسي مكان الأندية التي ترغب في المزيد من اللاعبين الأجانب بحثًا عن أداء أفضل ولكن أعتقد أن هؤلاء اللاعبين الأجانب لابد أن يقدموا شيئًا إضافيًا وليس اللجوء لهم لأنهم أجانب فقط والتقليل من اللاعبين السعوديين واللاعبون الأجانب المتوسطين المستوى يحرمون اللاعبين السعوديين من التقدم، أكون أكثر سعادة عندما يكون هناك أكثر من لاعب سعودي في التشكيل ولكن عليّ تأييد القرار”.

بالفيديو.. رينارد يتحدث عن: دوره في قضية “كنو”.. مكالمته لـ “نواف”.. ورأيه في زيادة عدد الأجانب بالدوري

رياضة
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