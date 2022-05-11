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رياضة > بالفيديو.. رينارد: لم أسمع عن التجنيس.. وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهم في مونديال 2022
11/05/2022   7:07 ص

بالفيديو.. رينارد: لم أسمع عن التجنيس.. وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهم في مونديال 2022

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قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، إنه لم يسمع أي شيء عن العمل على تجنيس اللاعبين للانضمام للأخضر.

وأضاف رينارد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “في المرمى”: “لم أسمع عن تجنيس اللاعبين بصراحة، ولا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين في المملكة لتشكيل منتخب وطني ممتاز وهذا رأيي الشخصي”.

وردّ مدرب الأخضر عن كيفية مواجهة مجموعته في مونديال 2022 التي تضم منتخبات: المكسيك، بولندا والأرجنتين، بقوله: “بالتأكيد طبيعة المباريات ستختلف حين تواجه خصومًا أكثر قوة وربما لن نستحوذ على الكرة كثيرًا ولكن علينا التركيز في العمل الدفاعي الجماعي ونكون مؤثرين عند الاستحواذ على الكرة ويجب على اللاعبين التحلي بالثقة في قدراتهم”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رينارد: لم أسمع عن التجنيس.. وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهم في مونديال 2022

رياضة
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