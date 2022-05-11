بالفيديو.. رينارد: لم أسمع عن التجنيس.. وعلى اللاعبين الثقة بأنفسهم في مونديال 2022

قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، إنه لم يسمع أي شيء عن العمل على تجنيس اللاعبين للانضمام للأخضر.
وأضاف رينارد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “في المرمى”: “لم أسمع عن تجنيس اللاعبين بصراحة، ولا أعتقد أنها فكرة جيدة لأن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين في المملكة لتشكيل منتخب وطني ممتاز وهذا رأيي الشخصي”.
وردّ مدرب الأخضر عن كيفية مواجهة مجموعته في مونديال 2022 التي تضم منتخبات: المكسيك، بولندا والأرجنتين، بقوله: “بالتأكيد طبيعة المباريات ستختلف حين تواجه خصومًا أكثر قوة وربما لن نستحوذ على الكرة كثيرًا ولكن علينا التركيز في العمل الدفاعي الجماعي ونكون مؤثرين عند الاستحواذ على الكرة ويجب على اللاعبين التحلي بالثقة في قدراتهم”.
كيف ستواجه المكسيك، بولندا والارجنتين في المونديال؟ .. رينارد مدرب المنتخب السعودي يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/rilk0HpcQZ
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 10, 2022
هل ناقشك اتحاد القدم السعودي بأسماء لاعبين أجانب من الممكن تجنيسهم قبل المونديال؟ .. رينارد مدرب المنتخب السعودي يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/QsO7km9Yjd
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 10, 2022
وفق “أخبار 24”.