طقس الأربعاء.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (الأربعاء)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار تأثير نشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، لافتًا إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.