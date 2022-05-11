استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بقصره مساء أمس (الثلاثاء)، في جلسته الأسبوعية عدداً من أصحاب الفضيلة والمعالي وأهالي مدينة الرياض.
وأشاد الأمير فيصل بإسهام رجالات وأبناء منطقة الرياض، وكذلك الجهات العامة والخاصة في العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية، والدور الذي يقومون به في خدمة المنطقة، لافتاً إلى الأثر والخير في هذه النشاطات، والتعاون بين أفراد المجتمع وتقديم الصورة الحسنة.
واستمع إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب، خلال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة. وفق “أخبار 24”.
حضر الاستقبال الأمير محمد بن فيصل بن بندر، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل.